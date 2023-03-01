Десантники ВС России наступают на Кременном направлении

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные сообщили о наступлении десантников у Кременной в Луганской Народной Республике. Солдаты используют танки Т-90М "Прорыв" и ТОС-1А "Солнцепёк", отметили в СМИ.

Как заявили в РИА Новости со ссылкой на командира экипажа тяжёлой огнемётной системы, её площадь поражения составляет 40 тысяч квадратных метров.

Вместе с этим военные сказали, что танки позволяют пехоте эффективнее атаковать противника, поскольку наносят удары по опорным пунктам с закрытой позиции. Эту технику собеседник агентства называл очень быстрой.

"Т-90М "Прорыв" среди военнослужащих считается самым лучшим танком", — подчеркнул командир взвода.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной.