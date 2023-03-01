Киевский режим предпринял попытку массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.
Российскими силами ПВО были сбиты шесть БПЛА, еще четыре выведены из строя с помощью РЭБ. На земле жертв и разрушений нет, отмечается в сводке военного ведомства.
Вчера на Белгород упали сразу три дрона-камикадзе, запущенных со стороны Украины. Один влетел прямо в окно квартиры.
Сбитые БПЛА оказались начинены британской взрывчаткой и поражающими элементами, отметили военные корреспонденты.
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Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.