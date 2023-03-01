МО РФ: предотвращена попытка массированной атаки беспилотников на объекты в Крыму

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим предпринял попытку массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.

Российскими силами ПВО были сбиты шесть БПЛА, еще четыре выведены из строя с помощью РЭБ. На земле жертв и разрушений нет, отмечается в сводке военного ведомства.

Вчера на Белгород упали сразу три дрона-камикадзе, запущенных со стороны Украины. Один влетел прямо в окно квартиры.

Сбитые БПЛА оказались начинены британской взрывчаткой и поражающими элементами, отметили военные корреспонденты.