MWM: СВО на Украине сделала из Су-57 ВКС РФ уникальный истребитель пятого поколения

1:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Высокую эффективность российских истребителей Су-57 отмечают многие военные эксперты. Они отлично показали себя в ходе СВО на Украине. Британское издание Military Watch Magazine отметило, что данная машина является единственной в мире среди истребителей пятого поколения, которая принимала участие в боях высокой интенсивности. А это повышает интерес к Су-57 других стран к его приобретению.

"Об участии истребителя пятого поколения Су-57 в российско-украинском конфликте впервые стало известно ещё в марте 2022 года, но подробности его миссии выяснились лишь позднее. Первоначально сообщалось, что самолёт выполнял ударные, а затем и противовоздушные задачи — вероятно, с применением крылатых ракет Х-59МК2 и Х-31, — а также занимался радиоэлектронной борьбой", — пишет источник.

С октября прошлого года стало известно, что Су-57 принимает участие и в воздушных боях. Спецоперация стала своего рода испытательной площадкой для истребителя, и ожидается увеличение парка до 24 единиц в 2023 году, сообщает издание.

Минобороны Британии опубликовали доклад, в котором упоминается запуск Су-57 ВКС России ракет большой дальности Р-37М.

"Это единственная ракета класса "воздух-воздух", кроме китайских, которая может угрожать манёвренным целям на дальности свыше 200 километров", — пишет автор материала.

Участие истребителя Су-57 в подобных боях является важным событием и для самой спецоперации, и для боевой авиации России.