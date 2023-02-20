Руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров оценил опыт боевого применения российских истребителей Су-57 в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
В интервью "Интерфаксу" он отметил, что характеристики самолётов должны оценивать прежде всего специалисты Минобороны России, ведь данное ведомство является главным заказчиком истребителей. При этом министр указал на высокую эффективность Су-57 в местах боевых действий.
"Су-57 в ходе спецоперации решают многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей", — подчеркнул Мантуров.
Он также добавил, что самолёты Су-53С не имеют равных в воздухе. Глава Минпромторга назвал данный истребитель российским "бестселлером" на внешнем рынке. Кроме того, министр обратил внимание на новые возможности самолётов Су-34, которые теперь способны быстро поражать цели на земле с помощью высокоточного оружия.
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