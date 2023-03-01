Скотт Риттер: если Зеленский решится атаковать Приднестровье — он покойник

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если Киев решится атаковать Приднестровье, это изменит всё. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале. Эксперт прокомментировал сообщение Минобороны РФ о том, что Украина готовит вооружённую провокацию против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

При таком сценарии Владимир Зеленский - покойник, заметил разведчик.

Он спрогнозировал, что в этом случае через 48 часов после приказа о наступлении на Приднестровье президент Украины будет уничтожен, а Киев подвергнется массированному удару.

"Президентский дворец исчезнет, здание Верховной рады исчезнет, здание Министерства обороны тоже исчезнет", — заявил Риттер.