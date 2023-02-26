Рогов: Зеленский отдал приказ о переброске ВСУ к границам Приднестровья

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Украины перебрасывают воинские подразделения к границам Приднестровья. Об этом сообщил в воскресенье член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Политик заявил, сославшись на оперативную информацию, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

По мнению, Рогова, есть большая вероятность, что ВСУ готовятся напасть на Приднестровье. Планы вторжения украинских властей ещё раз доказывают, что границы СВО должны быть расширены до Одессы, заключил собеседник издания.

Ранее сегодня в оперативном командовании "Юг" ВСУ дали официальный ответ на обвинения в том, что Украина якобы намерена установить контроль над территорией Приднестровья.