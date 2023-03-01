После того как Артёмовск перейдёт под контроль российской армии, у ВС РФ появится возможность двигаться в сторону Северска и Славянска. Об этом заявил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru.
"Расширение плацдарма на север, юг и восток одновременно позволит нашим войскам улучшить ситуацию в Марьинке и Авдеевке, а в последующем мы сможем двигаться к Угледару", — указал он.
Вполне вероятно, что руководство киевского режима планирует вывести войска из Артёмовска, отметил Кнутов.
"Это очень позитивное решение для нас. Победа будет достигнута в более короткие сроки", — заявил эксперт.
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