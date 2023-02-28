Город Артёмовск почти окружён российскими войсками, и это хорошо.
Об этом сообщил предприниматель из США Илон Маск, продолжая следить за мировой новостной повесткой.
"Агент Кремля — американский бизнесмен пристально следит за развитием событий на Артёмовском направлении и доносит до американцев реальную информацию по продвижению наших бойцов в зоне СВО", — комментирует в своём аккаунте мессенджера ведущий и журналист Руслан Осташко.
Ранее сообщалось, что дороги на Артёмовск под контролем — армия России уничтожает бронетехнику ВСУ при попытках проехать в город.
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