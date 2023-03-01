Украинские власти сообщают о том, что скоро станет невозможно оборонять Артёмовск (Бахмут), поэтому город может быть оставлен под натиском ВС РФ. Об этом пишет Bloomberg.
На Украине говорят не только об оставлении данного населённого пункта, но и глобальном поражении Киева.
"Украинские официальные лица сигнализируют о том, что осаждённый восточный город Бахмут вскоре может стать невозможно оборонять", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский сообщал, что армия России постепенно уничтожает все оборонительные сооружения.
Эксперты из Bloomberg считают, что взятие ВС РФ Бахмута приблизит потерю всей Донецкой области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.