Bloomberg: взятие Артёмовска ВС РФ приблизит потерю ВСУ всей ДНР

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти сообщают о том, что скоро станет невозможно оборонять Артёмовск (Бахмут), поэтому город может быть оставлен под натиском ВС РФ. Об этом пишет Bloomberg.

На Украине говорят не только об оставлении данного населённого пункта, но и глобальном поражении Киева.

"Украинские официальные лица сигнализируют о том, что осаждённый восточный город Бахмут вскоре может стать невозможно оборонять", — говорится в публикации.

Владимир Зеленский сообщал, что армия России постепенно уничтожает все оборонительные сооружения.

Эксперты из Bloomberg считают, что взятие ВС РФ Бахмута приблизит потерю всей Донецкой области.