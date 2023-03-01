Михаил Подоляк заявил, что Владимир Путин рассчитывает на затягивание конфликта и истощение Запада

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Путин рассчитывает на затягивание конфликта и истощение западных экономик.

Своё мнение он написал в личном блоге:

"На что рассчитывает Путин? На: — затягивание конфликта; — истощение западных экономик; — внутренние противоречия в Украине; — манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах (прекращайте огонь и оставляйте территории России в обмен на мир). И перевод в тот же затяжной конфликт".

Ранее Подоляк заявлял, что Украина не имеет отношения к ударам по территориям России, а ВСУ лишь обороняются.