Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Путин рассчитывает на затягивание конфликта и истощение западных экономик.
Своё мнение он написал в личном блоге:
"На что рассчитывает Путин? На:
— затягивание конфликта;
— истощение западных экономик;
— внутренние противоречия в Украине;
— манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах (прекращайте огонь и оставляйте территории России в обмен на мир). И перевод в тот же затяжной конфликт".
Ранее Подоляк заявлял, что Украина не имеет отношения к ударам по территориям России, а ВСУ лишь обороняются.
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