МО Белоруссии показало кадры с самолётом ДРЛО А-50 ВКС РФ на аэродроме Мачулищи под Минском

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны Белоруссии показало в эфире государственного телеканала "Беларусь-1" кадры с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи под Минском, который якобы был повреждён украинским беспилотником.

На кадрах видно, что самолёт цел и невредим. Ранее вчера в США показали спутниковые снимки аэродрома, на которых самолёт также стоит без видимых повреждений.

Напомним, информация о том, что аэродром в Мачулищах мог быть атакован украинским дроном появилась в соцсетях 26 февраля. Некоторые принялись разгонять фейки об ударе по российскому самолёту. Официально это не подтверждали ни российское, ни белорусское оборонные ведомства.