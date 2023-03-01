Минобороны Белоруссии показало в эфире государственного телеканала "Беларусь-1" кадры с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи под Минском, который якобы был повреждён украинским беспилотником.
На кадрах видно, что самолёт цел и невредим. Ранее вчера в США показали спутниковые снимки аэродрома, на которых самолёт также стоит без видимых повреждений.
Напомним, информация о том, что аэродром в Мачулищах мог быть атакован украинским дроном появилась в соцсетях 26 февраля. Некоторые принялись разгонять фейки об ударе по российскому самолёту. Официально это не подтверждали ни российское, ни белорусское оборонные ведомства.
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