Житель Комсомольска-на-Амуре задержан за попытку передать украинской разведке данные о российских военных объектах

В Хабаровском крае ФСБ России задержала украинского шпиона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Уточняется, что задержанным оказался житель Комсомольска-на-Амуре. Он собирал и передавал украинским спецслужбам и ВСУ данные о российских военных объектах в регионе.

Ранее на Северном Кавказе задержали гражданина РФ, занимавшегося подготовкой теракта по заданию Киева. Агент украинских спецслужб с позывным "Алехандро" рассказал при задержании, что занимался подготовкой атаки на полицейских.