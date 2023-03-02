В Хабаровском крае ФСБ России задержала украинского шпиона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Уточняется, что задержанным оказался житель Комсомольска-на-Амуре. Он собирал и передавал украинским спецслужбам и ВСУ данные о российских военных объектах в регионе.
Ранее на Северном Кавказе задержали гражданина РФ, занимавшегося подготовкой теракта по заданию Киева. Агент украинских спецслужб с позывным "Алехандро" рассказал при задержании, что занимался подготовкой атаки на полицейских.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В небе стратегическая авиация ВКС России, воздушная тревога по всей Незалежной.