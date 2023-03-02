Поддубный: диверсанты ВСУ заходят в село Брянской области и убивают людей — это за гранью

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские диверсанты заходят в село в Брянской области, убивают гражданских, убивают ребёнка и берут в заложники местных жителей. Это за гранью. На правила ведения войны больше ссылаться нельзя. Такое мнение высказал военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Репортёр считает, что нужны оперативные группы, которые будут заниматься точечной ликвидацией командования вооружённых сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности (СБУ), а также политических лидеров киевского режима.

Никто в рядах противника не должен спать спокойно, отметил военкор, даже в тыловых районах и Восточной Европе.

Украина теперь должна быть приравнена к террористической организации, а политические ликвидации должны стать одним из видов противодействия киевскому режиму, заключил он.