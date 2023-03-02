ТАСС: в Брянской области идёт боестолкновение с украинскими диверсантами

В Брянской области идёт бой с диверсантами вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее сегодня появились сообщения о проникновении на территорию села Сушаны Брянской области группы украинских диверсантов. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Новость дополняется.