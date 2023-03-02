В Брянской области идёт бой с диверсантами вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранее сегодня появились сообщения о проникновении на территорию села Сушаны Брянской области группы украинских диверсантов. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
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