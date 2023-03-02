Мальчик, пострадавший при обстреле машины со стороны украинских диверсантов, выжил, сейчас с ним работают врачи.
Как сообщает ТАСС, правительство Брянской области подтверждает эту информацию и опровергает сведения о гибели ребёнка. Отмечается, что мальчик госпитализирован, точный диагноз пока не раскрывается.
"Мы опровергаем гибель мальчика, ему оказывают медпомощь", — подчеркнул источник в региональном правительстве.
Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины проникла на территорию Брянской области. Сотрудники Росгвардии вступили в столкновение с украинскими боевиками.
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