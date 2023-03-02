ТАСС: мальчик, пострадавший при атаке украинской ДРГ под Брянском, выжил

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мальчик, пострадавший при обстреле машины со стороны украинских диверсантов, выжил, сейчас с ним работают врачи.

Как сообщает ТАСС, правительство Брянской области подтверждает эту информацию и опровергает сведения о гибели ребёнка. Отмечается, что мальчик госпитализирован, точный диагноз пока не раскрывается.

"Мы опровергаем гибель мальчика, ему оказывают медпомощь", — подчеркнул источник в региональном правительстве.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины проникла на территорию Брянской области. Сотрудники Росгвардии вступили в столкновение с украинскими боевиками.