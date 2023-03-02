В ближайшие 10 лет нужно быть готовыми к предотвращению террористических актов. Также необходимо увеличить безопасность регионов, которые находятся на границе с Украиной. Об этом заявил экс-глава МВД Анатолий Куликов.
"Работа предстоит большая. Не надо шашкой махать. Надо точно увеличить количество правоохранителей. В Белгороде точно! Граница с Украиной там 270 километров, а кроме полиции ничего нет, даже специального батальона внутренних войск нет", — указал он в беседе с НСН.
Также Куликов подчеркнул, что нужно уделить особое внимание Курской и Воронежской областям и Ростову-на-Дону.
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