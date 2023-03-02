ФСБ прокомментировала атаку диверсантов в Брянской области

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ФСБ России дало официальный комментарий относительно нападения украинских диверсантов на два села в Брянской области.

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", — говорится в сообщении.

Напомним, что 2 марта на территории Брянской области была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа. Её численность, по предварительным оценкам, составляет от 40 до 80 человек.

Сначала боевиками были взорваны газовая станция и электроподстанция. Потом они обстреляли автомобиль с местными жителями. После этого диверсанты ворвались в село и захватили заложников.

Сейчас в селе Любечане идут бои силовиков и украинских диверсантов.