ФСБ России дало официальный комментарий относительно нападения украинских диверсантов на два села в Брянской области.
"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", — говорится в сообщении.
Напомним, что 2 марта на территории Брянской области была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа. Её численность, по предварительным оценкам, составляет от 40 до 80 человек.
Сначала боевиками были взорваны газовая станция и электроподстанция. Потом они обстреляли автомобиль с местными жителями. После этого диверсанты ворвались в село и захватили заложников.
Сейчас в селе Любечане идут бои силовиков и украинских диверсантов.
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