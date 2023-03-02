До шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стали известны подробности захвата заложников в брянских сёлах. Как сообщили в силовых структурах, боевики взяли в заложники до шести человек. Их удерживают в здании магазина.

"Группы украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками", — сказал представитель правоохранительных органов.

Как сообщается, сейчас на улицах села Любечане идут бои силовиков и украинских диверсантов.

Ранее сообщалось, что украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сашуны Брянской области.