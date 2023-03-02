Стали известны подробности захвата заложников в брянских сёлах. Как сообщили в силовых структурах, боевики взяли в заложники до шести человек. Их удерживают в здании магазина.
"Группы украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками", — сказал представитель правоохранительных органов.
Как сообщается, сейчас на улицах села Любечане идут бои силовиков и украинских диверсантов.
Ранее сообщалось, что украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сашуны Брянской области.
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