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До шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области

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Силовые структуры

Стали известны подробности захвата заложников в брянских сёлах. Как сообщили в силовых структурах, боевики взяли в заложники до шести человек. Их удерживают в здании магазина.

До шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области

"Группы украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками", — сказал представитель правоохранительных органов.

Как сообщается, сейчас на улицах села Любечане идут бои силовиков и украинских диверсантов.

Ранее сообщалось, что украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сашуны Брянской области.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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