Стали известны подробности нападения на машину с детьми в Брянской области

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Опубликованы новые подробности нападения диверсантов ВСУ на машину с детьми в Брянской области. Как рассказали сами дети, в момент нападения в машине было четыре человека: водитель, мальчик из третьего класса и две девочки. Детей везли из села Брахлов в Новый Ропск — там их должен был забрать школьный автобус.

Прямо на дороге на них напала группа украинских диверсантов и открыла огонь. Водитель погиб мгновенно, мальчик был ранен. При этом он сумел помочь выбраться из машины девочкам и сказали им бежать и спрятаться в лесу.

Позже мальчик сумел поймать попутную машину. Вместе с другими детьми его увезли подальше от места нападения и сразу вызвали скорую. Пуля не задела жизненно важные органы. Ребенка уже прооперировали, ему ничего не угрожает.

Сейчас в брянском селе идут бои силовиков и диверсантов. Сообщается о захвате заложников.