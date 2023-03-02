Опубликованы новые подробности нападения диверсантов ВСУ на машину с детьми в Брянской области. Как рассказали сами дети, в момент нападения в машине было четыре человека: водитель, мальчик из третьего класса и две девочки. Детей везли из села Брахлов в Новый Ропск — там их должен был забрать школьный автобус.
Прямо на дороге на них напала группа украинских диверсантов и открыла огонь. Водитель погиб мгновенно, мальчик был ранен. При этом он сумел помочь выбраться из машины девочкам и сказали им бежать и спрятаться в лесу.
Позже мальчик сумел поймать попутную машину. Вместе с другими детьми его увезли подальше от места нападения и сразу вызвали скорую. Пуля не задела жизненно важные органы. Ребенка уже прооперировали, ему ничего не угрожает.
Сейчас в брянском селе идут бои силовиков и диверсантов. Сообщается о захвате заложников.
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