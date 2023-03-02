Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв прокомментировал нападение украинских диверсантов на сёла в Брянской области.
"Беда случилась, диверсанты зашли в Брянскую область. Сейчас пограничники, подразделения Росгвардии и Министерства обороны РФ очищают территорию от врага", — заметил политик.
Также он предостерёг всех от поспешных заявлений и выводов, призвав дождаться доскональных разибирательств, почему так произошло, кто, где, когда, как, почему зашёл на территорию страны и устроил террористический акт.
Генерал добавил, что выверенные решения будут приняты после экстренного совещания Совбеза. И ответ, по словам депутата, будет дан обязательно, террористические действия не останутся безнаказанными.
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