Генерал Гурулёв: атака диверсантов ВСУ на Брянскую область не останется без ответа

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв прокомментировал нападение украинских диверсантов на сёла в Брянской области.

"Беда случилась, диверсанты зашли в Брянскую область. Сейчас пограничники, подразделения Росгвардии и Министерства обороны РФ очищают территорию от врага", — заметил политик.

Также он предостерёг всех от поспешных заявлений и выводов, призвав дождаться доскональных разибирательств, почему так произошло, кто, где, когда, как, почему зашёл на территорию страны и устроил террористический акт.

Генерал добавил, что выверенные решения будут приняты после экстренного совещания Совбеза. И ответ, по словам депутата, будет дан обязательно, террористические действия не останутся безнаказанными.