Безсонов: цель атаки украинской ДРГ на Брянскую область — отвлечь внимание от более важного

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Целью проникновения украинских диверсантов в Брянскую область может быть отвлечение внимания от какого-то более важного события. Такое мнение высказал бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что на ситуацию с проникновением ДРГ на территорию России нужно посмотреть под другим углом.

"Какая цель этой акции? Показать, что они могут пройти в приграничное село? Они в своих соцсетях и так это иногда демонстрируют. Сегодняшняя акция сопровождалась информационно со стороны подразделений ИПсО, чтобы получить больший резонанс. Зачем на самом деле и почему именно сегодня? Возможно, эта акция служит информационной завесой какого-то другого события. Возможно, прикрывают неприятности и вооружённый мятеж своих вояк в Бахмуте, или ещё что-то более глобальное", — предположил аналитик.

Ранее военкор Евгений Поддубный призвал дать жёсткий ответ на захват заложников диверсантами, уничтожив всех причастных к этому представителей киевского режима, где бы они не находились.