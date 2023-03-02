Подоляка рассказал, зачем Киеву нужна была алака на Брянскую область

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский журналист Юрий Подоляка назвал возможные мотивы атаки диверсантов ВСУ на сёла в Брянской области. По его мнению, на это у Киева было две основных причины.

Первая — это информационное прикрытие скорой сдачи Артёмовска. Для киевского режима и командование ВСУ это будет болезненная неудача и необходимо было создать "информационный шум", на фоне которого данные новости потеряются.

Вторая — это посеять панику в российском обществе. По мнению организаторов, это должно заставить российское командование перебросить войска с линии соприкосновения на границу.

"Но, опять же, целей может быть и больше, просто эти две прям лежат на поверхности", — пишет Подоляка.

Напомним, что 2 марта украинские диверсанты атаковали Брянскую область.