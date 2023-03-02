Одним из членов ДРГ, захватившей заложников в Брянской области, оказался друг националиста Максима Марцинкевича

Стала известна личность одного из украинских диверсантов, совершивших атаку на Брянскую область. Им оказался Денис Никитин. Он является бывшим другом неонациста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак. Также Никитин являлся одним из организаторов промоушена White Rex.

Как сообщили знакомые Никитина, в прошлом году он уехал на Украину и вступил там добровольцем в один из националистических батальонов.

Установить личность Никитина стало возможным после того, как боевики выложили фото, на котором они позируют на фоне медпункта в селе Любечане.

Напомним, 2 марта украинская ДРГ атаковала сёла в Брянской области.