Марков о заявлении Путина о теракте в Брянской области: Что он может сделать ещё?

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Владимира Путина об атаке диверсантов на Брянскую область.

Владимир Путин назвал диверсии ВСУ в Брянской области терактом. Он отметил, что именно такие люди пытаются лишить нас истории, языка и традиций.

Марков уверен, что быстрой реакции на инцидент не последует.

"Ответа сразу не будет, так как Путин не любит делать ничего под давлением. Да и что он может сделать ещё?" — написал политолог в своём микроблоге.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему в ответ на диверсию в Брянской области не нужно предпринимать ударов возмездия.