Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Владимира Путина об атаке диверсантов на Брянскую область.
Владимир Путин назвал диверсии ВСУ в Брянской области терактом. Он отметил, что именно такие люди пытаются лишить нас истории, языка и традиций.
Марков уверен, что быстрой реакции на инцидент не последует.
"Ответа сразу не будет, так как Путин не любит делать ничего под давлением. Да и что он может сделать ещё?" — написал политолог в своём микроблоге.
Ранее Сергей Марков объяснил, почему в ответ на диверсию в Брянской области не нужно предпринимать ударов возмездия.
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