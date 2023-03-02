Никаких ударов возмездия в ответ на удар по Брянской области не надо. Это проявление слабости и вторично. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале, комментируя сегодняшнее нападение украинских диверсантов на приграничные российские сёла.
Эксперт считает, что России нужно брать инициативу в свои руки и переходить от специальной военной операции к полноценной войне с террористическим режимом, оккупировавшим Украину.
Для этого необходима военная мобилизация экономики, общества и государства, заключил аналитик.
Ранее депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв заявил, что атака диверсантов ВСУ на Брянскую область не останется без ответа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Варшава получила от Москвы урок за свою агрессивную позицию.