Марков об атаке на Брянскую область: нужно переходить от СВО к полноценной войне

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Никаких ударов возмездия в ответ на удар по Брянской области не надо. Это проявление слабости и вторично. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале, комментируя сегодняшнее нападение украинских диверсантов на приграничные российские сёла.

Эксперт считает, что России нужно брать инициативу в свои руки и переходить от специальной военной операции к полноценной войне с террористическим режимом, оккупировавшим Украину.

Для этого необходима военная мобилизация экономики, общества и государства, заключил аналитик.

Ранее депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв заявил, что атака диверсантов ВСУ на Брянскую область не останется без ответа.