Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции по отодвиганию границы на Брянском и Харьковском направлениях. Об этом аналитик написал в своём Telegram-канале.
По его словам, замысел Киева заключается в том, чтобы Россия задействовала крупные армейские резервы, которые окажутся связанными боями в преддверии большого украинского наступления.
Ранее военный эксперт Даниил Безсонов высказал мнение, что целью атаки украинской ДРГ на приграничные российские сёла может быть попытка отвлечь внимание от чего-то более важного.
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