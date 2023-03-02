Шурыгин: цель атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область — спровоцировать РФ на крупную войсковую операцию

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции по отодвиганию границы на Брянском и Харьковском направлениях. Об этом аналитик написал в своём Telegram-канале.

По его словам, замысел Киева заключается в том, чтобы Россия задействовала крупные армейские резервы, которые окажутся связанными боями в преддверии большого украинского наступления.

Ранее военный эксперт Даниил Безсонов высказал мнение, что целью атаки украинской ДРГ на приграничные российские сёла может быть попытка отвлечь внимание от чего-то более важного.