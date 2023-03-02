Обозреватель Newsweek Ларсон: длительные поставки боеприпасов делают технику НАТО бесполезной для ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Процесс поставок боеприпасов к натовским танкам достаточно сложный и долгий. Поэтому техника будет бесполезна для ВСУ, сообщает аналитик Калеб Ларсон в материале для Newsweek.

"Без боеприпасов такие платформы, как основной боевой танк M1 Abrams, Bradley и ассортимент артиллерийских орудий, которые есть на вооружении у Украины, бесполезны", — пишет обозреватель.

Вопрос в том, что заключение контрактов между Минобороны США и частными промышленными компаниями, происходит медленно и идёт вслед за другими поставками на Украину. За последнее десятилетие сроки обсуждения поставок увеличились до 400 дней.

"И хотя, безусловно, это отрадное событие для Киева, одним из недооцененных факторов является то, что эта военная помощь поступает совсем не сразу", — констатирует Ларсон.