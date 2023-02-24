Салливан: в США осознают, что танки Abrams не имеют большого смысла на Украине

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские танки Abrams не сыграют большую роль в ходе боевых действий на Украине, следует из заявления советника главы США по национальной безопасности Джейка Салливана.

В интервью CNN он отметил, что лидер США Джо Байден обращался к военнослужащим с просьбой объяснить, будут ли полезны американские боевые машины в местах сражений.

"Ему сказали, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боёв", — подчеркнул Салливан.

По его словам, украинской армии гораздо больше помогут немецкие танки Leopard. Как пояснил советник американского президента, Вашингтон передаст свою тяжёлую технику Киеву лишь потому, что Берлин поставил такое условие перед руководством США.

Ранее Салливан заявил, что Вооружённым силам Украины пока не нужны истребители F-16, ведь их нельзя использовать в ходе контрнаступления.