Политолог Мирзаян предупредил о возможной серии терактов в России со стороны Украины

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Геворг Мирзаян объяснил, что России следует быть готовой к терактам, которые будут организованы силами Украины.

Эксперт считает, что ВСУ пытаются сделать так, чтобы армия РФ наступала там, где это нужно Украине.

Ранее сообщалось, что Россия знает, как ответить на атаку ДРГ в Брянской области.

"Эта замануха не для того, чтобы мы били по Банковой, эта замануха примерно такая же по стилю, как делалось во время обстрелов Донбасса, чтобы мы наступали туда, куда и когда хочет Украина", — цитирует слова Мирзаяна argumenti.ru.

Он считает, что Киев пытается повлиять на решение России о том, где пройдёт большой наступление ВС РФ.

Политолог напомнил о серии терактов, которые происходили в России в начале нулевых годов. Предотвратить это, по его мнению, может только полная победа РФ.