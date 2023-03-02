РИА Новости: Россия готова ответить на атаку группы диверсантов ВСУ в Брянской области

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Положение дел в Брянской области не до конца ясно. Обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис отмечает, что пока можно лишь говорить о заявлениях ФСБ и Минобороны о принятии соответствующих мер в Климовском районе для уничтожения нарушившей границу группы диверсантов.

Аналитик подчёркивает, что СМИ, сообщая о проникновении на территорию РФ украинской ДРГ, ошибаются. На самом деле там работает террористическое вооруженное формирование. Это говорит о том, что Украина выступает государством-террористом. Она действует с целью уничтожения мирного населения и детей.

Алкснис отмечает, что Россия обладает успешным опытом борьбы с терроризмом.

"Мы знаем, как действовать в таких ситуациях: наша стойкость, мужество, упорство и безжалостное уничтожение террористов — это проверенные методы, которые помогли нам справиться с мерзостью терроризма в прошлом", — отмечает обозреватель.

Сейчас перед нашей страной стоит более масштабная задача, поскольку источником терроризма является не конкретная политическая сила, а целое государство. РФ готова принять вызов и защитить население и границы.