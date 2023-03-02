Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военкоры издания "Русская Весна" проинформировали об успехах армии.
Разведчики ВС РФ в ходе наблюдения выявили бандгруппу противника, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов. В арсенале бойцов имелся квадрокоптер Mavic, с помощью которого на объект был наведён и скорректирован огонь. Уничтожены временное место базирования и группа боевиков. Несколько военных сбежали.
Опубликована видео с места событий.
Ранее сообщалось о мерах по предотвращению проникновения диверсантов ВС Украины в Россию.
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