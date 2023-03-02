RV: разведка ВС РФ выследила группу боевиков ВСУ, атаковавших территорию России

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военкоры издания "Русская Весна" проинформировали об успехах армии.

Разведчики ВС РФ в ходе наблюдения выявили бандгруппу противника, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов. В арсенале бойцов имелся квадрокоптер Mavic, с помощью которого на объект был наведён и скорректирован огонь. Уничтожены временное место базирования и группа боевиков. Несколько военных сбежали.

Опубликована видео с места событий.

Ранее сообщалось о мерах по предотвращению проникновения диверсантов ВС Украины в Россию.