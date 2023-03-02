МК: Кнутов заявил о мерах по предотвращению проникновения диверсантов ВС Украины в Россию

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ФСБ России сообщила о пресечении вылазки группы диверсантов на территорию Климовского района Брянской области. Приняли решение по выводу боевиков за пределы российских границ для ликвидации с помощью артиллерии. Полковник в отставке, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что террористов следует уничтожить.

Для недопущения таких ситуаций в будущем он считает, что следует закрыть границы, создавать минные поля, вырыть ров, натянуть колючую проволоку.

"Установить контрольно-следовую полосу и систему видеонаблюдения. По срабатыванию тревоги на место должна прибывать специальная группа по подавлению противника", — рассказал Кнутов в беседе с "МК".

Он также призвал усилить в приграничных районах Росгвардию военной техникой и артиллерией и привлечь к выявлению и противодействию ДРГ гражданских лиц.