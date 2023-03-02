Военный эксперт Сивков: Белгород может стать следующей целью ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, украинские боевики могут атаковать по двум направлениям.

Во-первых, ВСУ способны нанести удар по району Мелитополя с целью прорваться к побережью Азовского моря. Таким образом, войска киевского режима попытаются разрезать группировку ВС РФ на две части, указал Сивков.

Во-вторых, Украина может ударить по Белгороду. Однако эта атака будет носить не стратегический характер, а политический.

"Это получит огромный резонанс внутри России", — предупредил эксперт в эфире программы "Царьград. Главное".