По мнению военного эксперта Константина Сивкова, украинские боевики могут атаковать по двум направлениям.
Во-первых, ВСУ способны нанести удар по району Мелитополя с целью прорваться к побережью Азовского моря. Таким образом, войска киевского режима попытаются разрезать группировку ВС РФ на две части, указал Сивков.
Во-вторых, Украина может ударить по Белгороду. Однако эта атака будет носить не стратегический характер, а политический.
"Это получит огромный резонанс внутри России", — предупредил эксперт в эфире программы "Царьград. Главное".
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