Генерал Соболев призвал Россию закончить СВО и объявить Украине войну

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После теракта в Брянской области России следует завершить спецоперацию на Украине и объявить киевскому режиму войну, поскольку больше нет никаких красных линий Москвы. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

"Нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений, и сделать это надо было давно, — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Соболева, на фоне активизации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) необходимо срочно укрепить границы России. Генерал убеждён, что обстрелы мирных граждан не прекратятся до тех пор, пока с Киевом "будут церемониться".