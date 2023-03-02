После теракта в Брянской области России следует завершить спецоперацию на Украине и объявить киевскому режиму войну, поскольку больше нет никаких красных линий Москвы. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
"Нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений, и сделать это надо было давно, — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.
По мнению Соболева, на фоне активизации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) необходимо срочно укрепить границы России. Генерал убеждён, что обстрелы мирных граждан не прекратятся до тех пор, пока с Киевом "будут церемониться".
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