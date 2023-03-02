Зампред Совбеза РФ Медведев: у Запада велик соблазн раздавить Россию

Поставки военной западной техники Украине, её ремонт и обучение бойцов украинских войск на территории ЕС иностранными инструкторами приравнивается к вступлению НАТО в военный конфликт с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Все, кто будет принимать в этом участие, должны рассматриваться Москвой как законная военная цель, считает чиновник. Только этот факт удерживает Запад от поставок самолётов и ракет большой дальности, уверен Медведев.

"Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолётов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию", — высказался он.