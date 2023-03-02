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Зампред Совбеза РФ Медведев: у Запада велик соблазн раздавить Россию

Силовые структуры

Поставки военной западной техники Украине, её ремонт и обучение бойцов украинских войск на территории ЕС иностранными инструкторами приравнивается к вступлению НАТО в военный конфликт с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза РФ Медведев: у Запада велик соблазн раздавить Россию

Все, кто будет принимать в этом участие, должны рассматриваться Москвой как законная военная цель, считает чиновник. Только этот факт удерживает Запад от поставок самолётов и ракет большой дальности, уверен Медведев.

"Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолётов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию", — высказался он.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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