Поставки военной западной техники Украине, её ремонт и обучение бойцов украинских войск на территории ЕС иностранными инструкторами приравнивается к вступлению НАТО в военный конфликт с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Все, кто будет принимать в этом участие, должны рассматриваться Москвой как законная военная цель, считает чиновник. Только этот факт удерживает Запад от поставок самолётов и ракет большой дальности, уверен Медведев.
"Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолётов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию", — высказался он.
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