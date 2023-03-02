Медведев: поставки самолётов НАТО Украине будут приравнены к вступлению альянса в войну с Россией

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Передача Киеву натовских самолётов будет означать вступление блока в войну с Россией. Ещё с 90-х годов страна признавалась участником боевых действий, если принимала участие в обучении личного состава, не говоря уже о поставка вооружений. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что инструкторы НАТО на территории Евросоюза тренируют и учат украинских боевиков.

"Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолёты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями", — высказался Медведев.