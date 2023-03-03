РИА Новости: подполье Николаева помогло ВКС РФ уничтожить базу диверсантов-подводников ВСУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским ракетным ударом была уничтожена военная база ВСУ, где под руководством инструкторов из Великобритании шла подготовка диверсантов.

Координаты тренировочного лагеря на острове Майский командованию ВС РФ передали неравнодушные граждане города, рассказал николаевский подпольщик агентству РИА Новости.

"Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их (украинских диверсантов. — Прим. ред.) обучать, как пользоваться подводными беспилотниками. Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель", — пояснил он журналистам.

Подпольщик отметил, что после попадания ракеты длительное время происходила детонация боеприпасов, и это привело к практически полному затоплению базы.

Ранее дипломат пояснил, что США пытаются всеми силами "приставить пистолет к виску" России перед началом мирных переговоров с Украиной.