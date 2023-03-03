Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ведущий Fox News Карлсон: психика Байдена слабеет, он теряет членораздельную речь
Американский ветеран Дрейвен: Европа начинает просыпаться, чтобы поддержать Россию
Журналист из США Блюменталь: Киев вносит в список смерти раскрывших правду о Крыме
РИА Новости: подполье Николаева помогло ВКС РФ уничтожить базу диверсантов-подводников ВСУ
Боевик "Азова"* с позывным "Ботько" рассказал подробности убийств в Мариуполе
Зампред Совбеза РФ Медведев: у Запада велик соблазн раздавить Россию
Режиссёр Никита Михалков: первая премия евразийского аналога "Оскара" пройдёт в 2024 году
Су-25 ВКС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ авиабомбами ФАБ-500 под Авдеевкой
Сладков: атакой диверсантов ВСУ в Брянской области Киев намерен ослабить группировку ВС РФ в Донбассе

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" из Японского моря поразила цель "Калибром" за тысячу километров

0:53
Силовые структуры

Подводный ракетный крейсер ВМФ РФ "Петропавловск-Камчатский" выполнил успешный запуск крылатой ракеты "Калибр", которая точно поразила береговую цель, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" из Японского моря поразила цель "Калибром" за тысячу километров

В ведомстве уточнили, что к месту стрельбы дизель-электрическая подлодка подошла с соблюдением полной скрытности, а сам запуск производился из подводного положения.

"В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум", расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы превысила тысячу километров", — пояснили в Минобороны РФ.

Ранее представитель военно-гражданской администрации Запорожской области России сообщил, что на Украине создают свой "Калибр" на минималках" для массированных атак на российскую территорию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Шурыгин раскрыл цель атаки диверсантов на Брянскую область

Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.

Шурыгин: цель атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область — спровоцировать РФ на крупную войсковую операцию
Обозреватель 19fortyfive Джек Бакби: Зеленский поругался с командующим операцией в Донбассе Москалёвым
Между Зеленским и командующим операцией в Донбассе Москалёвым возник конфликт — СМИ
Разведчики ликвидировали бандгруппу врага, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов
Появилось видео подлёта дрона-камикадзе к аэродрому под Минском
Три мини-автомобиля "битлов" снова вместе Сергей Лебедев Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов
Один из проникших в Россию диверсантов владеет московский автосервисом
Россия знает, как защититься от диверсантов
Больница под Харьковом переполнена трупами наёмников ВСУ — МК
Больница под Харьковом переполнена трупами наёмников ВСУ — МК
Последние материалы
Чтобы урожай был богатым: опрыскивание плодовых деревьев весной от вредителей
3 марта: Отмена крепостного права, День дикой природы и Февральская революция
Боевик "Азова"* с позывным "Ботько" рассказал подробности убийств в Мариуполе
Зампред Совбеза РФ Медведев: у Запада велик соблазн раздавить Россию
Режиссёр Никита Михалков: первая премия евразийского аналога "Оскара" пройдёт в 2024 году
Су-25 ВКС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ авиабомбами ФАБ-500 под Авдеевкой
Те, кто рожден под знаком зодиака Рыбы 3 марта, прагматичны
Сладков: атакой диверсантов ВСУ в Брянской области Киев намерен ослабить группировку ВС РФ в Донбассе
Пресс-секретарь Госдепа США Прайс прокомментировал беседу Лаврова и Блинкена на саммите G20
Пентагон: США не передают Украине разведданные для ударов по территории России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников