Подлодка "Петропавловск-Камчатский" из Японского моря поразила цель "Калибром" за тысячу километров

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подводный ракетный крейсер ВМФ РФ "Петропавловск-Камчатский" выполнил успешный запуск крылатой ракеты "Калибр", которая точно поразила береговую цель, рассказали в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что к месту стрельбы дизель-электрическая подлодка подошла с соблюдением полной скрытности, а сам запуск производился из подводного положения.

"В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум", расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы превысила тысячу километров", — пояснили в Минобороны РФ.

Ранее представитель военно-гражданской администрации Запорожской области России сообщил, что на Украине создают свой "Калибр" на минималках" для массированных атак на российскую территорию.