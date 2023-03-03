Подводный ракетный крейсер ВМФ РФ "Петропавловск-Камчатский" выполнил успешный запуск крылатой ракеты "Калибр", которая точно поразила береговую цель, рассказали в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что к месту стрельбы дизель-электрическая подлодка подошла с соблюдением полной скрытности, а сам запуск производился из подводного положения.
"В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум", расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы превысила тысячу километров", — пояснили в Минобороны РФ.
Ранее представитель военно-гражданской администрации Запорожской области России сообщил, что на Украине создают свой "Калибр" на минималках" для массированных атак на российскую территорию.
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