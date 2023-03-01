Васильев: Украина создаёт "Калибр" на минималках" для массированной атаки на Россию

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина заканчивает программу по созданию собственного дрона. Дешёвый беспилотник, сравнимый с "Геранью", будет создан на зарубежных компонентах, рассказал представитель Запорожской ВГА Алексей Васильев.

"Это что-то вроде "Герани": максимально просто, недорого, массово, дальность вроде как до тысячи километров. Своего рода крылатая ракета "Калибр" на минималках", — пояснил он в своём Telegram-канале.

Именно потому сейчас Киев прощупывает российскую ПВО, выявляя уязвимости, с помощью различных самоделок и переделанных советских БПЛА "Стриж".

Васильев предполагает, что вместе с контрнаступлением ВСУ на линии боевого соприкосновения будет нанесён массированный удар беспилотниками по территории России, а потому командование ВС РФ должно превентивно готовиться к отражению удара.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области заявил, что сомневается в возможности украинских боевиков организовать полноценное контрнаступление в зоне СВО.