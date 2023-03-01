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Васильев: Украина создаёт "Калибр" на минималках" для массированной атаки на Россию

1:06
Силовые структуры

Украина заканчивает программу по созданию собственного дрона. Дешёвый беспилотник, сравнимый с "Геранью", будет создан на зарубежных компонентах, рассказал представитель Запорожской ВГА Алексей Васильев.

Васильев: Украина создаёт "Калибр" на минималках" для массированной атаки на Россию

"Это что-то вроде "Герани": максимально просто, недорого, массово, дальность вроде как до тысячи километров. Своего рода крылатая ракета "Калибр" на минималках", — пояснил он в своём Telegram-канале.

Именно потому сейчас Киев прощупывает российскую ПВО, выявляя уязвимости, с помощью различных самоделок и переделанных советских БПЛА "Стриж".

Васильев предполагает, что вместе с контрнаступлением ВСУ на линии боевого соприкосновения будет нанесён массированный удар беспилотниками по территории России, а потому командование ВС РФ должно превентивно готовиться к отражению удара.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области заявил, что сомневается в возможности украинских боевиков организовать полноценное контрнаступление в зоне СВО.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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