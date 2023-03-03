Военспец Прохватилов призвал ударить по Киеву в ответ на теракт в Брянской области

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска должны нанести удары по Киеву, Харькову и Днепропетровску в качестве ответа на теракт украинских националистов в Брянской области. Такое мнение выразил военный аналитик Владимир Прохватилов.

Он назвал проникновение ВСУ в российский регион нападением на граждан страны. По его мнению, Кремль должен проучить киевский режим за атаку на Брянскую область.

"Предупредив предварительно население, чтобы покинули города, нанести удары по центру Киева, Харькова и Днепропетровска", — предложил эксперт в интервью URA.RU.

Прохватилов считает, что это приведёт к выводу из строя военно-политического командования Украины. Кроме того, он посоветовал применить тактическое ядерное оружие в Артёмовске после эвакуации гражданских из города, а также ликвидировать все средства спутниковой связи Starlink.

Аналитик убеждён: грамотное распоряжение ядерным потенциалом поможет ВС России добиться успеха в ходе конфликта.