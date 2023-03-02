Инструкторы НАТО обучают боевиков ВСУ применению своей военной техники, а это можно рассмотреть как прямое участие альянса в конфликте на сторону Киева. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев уверен, что сегодняшнее проникновение украинской ДРГ и атаку на машину с детьми в Брянской области показало, кого поддерживает Запад — нацистов и "террористическое отребье", которые нападают на мирных граждан.
"Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. Это ваши выкормыши, господа Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы — прямые пособники террористов", — резюмировал Медведев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Варшава получила от Москвы урок за свою агрессивную позицию.