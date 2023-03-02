Медведев: после действий украинской ДРГ под Брянском страны ЕС и НАТО стали участниками терактов

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Инструкторы НАТО обучают боевиков ВСУ применению своей военной техники, а это можно рассмотреть как прямое участие альянса в конфликте на сторону Киева. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев уверен, что сегодняшнее проникновение украинской ДРГ и атаку на машину с детьми в Брянской области показало, кого поддерживает Запад — нацистов и "террористическое отребье", которые нападают на мирных граждан.

"Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. Это ваши выкормыши, господа Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы — прямые пособники террористов", — резюмировал Медведев.