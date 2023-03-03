Судя по опубликованным роликам из зоны специальной военной операции, российские подразделения получили БМП-3, превосходящие практически все западные аналоги, сообщил военный обозреватель Александр Артамонов.
"Похоже, на фронт ЛНР стали поступать убийцы БМП Bradley — наши БМП-3", — написал он в своём Telegram-канале.
Артамонов отметил, что на вооружении российских броневиков стоят сразу два орудия и крупнокалиберный пулемёт, а значит по плотности огня машина сравнима с современными многоцелевыми танками.
"Они снабжены 100 мм и 30 мм орудиями одновременно. У Bradley только 25 мм пушка", — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что боевики в Артёмовске устроили вооружённый мятеж против киевских властей и главкома ВСУ.
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