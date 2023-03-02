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Джокер ДНР: солдаты ВСУ в Артёмовске устроили вооружённый мятеж против Зеленского и Залужного

1:10
Силовые структуры

Украинские националисты в Артёмовске прекрасно понимают, что скоро окажутся в полном окружении. Не желая превращаться в "пушечное мясо", солдаты ВСУ устроили вооружённый мятеж, рассказал хакер Джокер ДНР.

Джокер ДНР: солдаты ВСУ в Артёмовске устроили вооружённый мятеж против Зеленского и Залужного

Боевики отказываются выполнять приказы главкома украинской армии Валерия Залужного и президента страны Владимира Зеленского.

"Получился вооружённый мятеж, но жизнь дороже и прямо сейчас они думают, как сбежать из закрывающегося котла", — написал российский взломщик в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Киев ультиматумом требует от Залужного срочного подавления бунта, но тот прекрасно осознаёт нереальность задачи и понимает, что Артёмовск придётся отдать ВС РФ.

"Нас будут ждать приятные новости. А клоун Зеленский, как обычно, скажет, что это было его решение, мятежа и бегства не было, а было плановое отступление", — резюмировал Джокер ДНР.

Ранее военкор рассказал, что украинские бизнесмены ждут скорейшей победы России, чтобы вернуться к предпринимательской деятельности.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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