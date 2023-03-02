Украинские националисты в Артёмовске прекрасно понимают, что скоро окажутся в полном окружении. Не желая превращаться в "пушечное мясо", солдаты ВСУ устроили вооружённый мятеж, рассказал хакер Джокер ДНР.
Боевики отказываются выполнять приказы главкома украинской армии Валерия Залужного и президента страны Владимира Зеленского.
"Получился вооружённый мятеж, но жизнь дороже и прямо сейчас они думают, как сбежать из закрывающегося котла", — написал российский взломщик в своём Telegram-канале.
Он добавил, что Киев ультиматумом требует от Залужного срочного подавления бунта, но тот прекрасно осознаёт нереальность задачи и понимает, что Артёмовск придётся отдать ВС РФ.
"Нас будут ждать приятные новости. А клоун Зеленский, как обычно, скажет, что это было его решение, мятежа и бегства не было, а было плановое отступление", — резюмировал Джокер ДНР.
Ранее военкор рассказал, что украинские бизнесмены ждут скорейшей победы России, чтобы вернуться к предпринимательской деятельности.
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