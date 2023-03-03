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Военкор Сладков заявил, что немецкие танки "Леопард" тонут в земле на Украине

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Силовые структуры

Немецкие боевые танки "Леопард", которые уже прибыли на Украину, тонут не в грязи, а в обычной земле. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Он подчеркнул, что в оборонном потенциале России лёгкая колёсная техника обладает высокой проходимостью. Все машины рассчитаны на работу на размокшем грунте. Однако западные страны надеялись, что смогут помочь ВСУ, и поставили танки, которые весят около 60 тонн.

"Тонут танки фашистские, а мы идём вперёд", — заявил Сладков.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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