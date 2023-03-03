Военкор Сладков заявил, что немецкие танки "Леопард" тонут в земле на Украине

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Немецкие боевые танки "Леопард", которые уже прибыли на Украину, тонут не в грязи, а в обычной земле. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Он подчеркнул, что в оборонном потенциале России лёгкая колёсная техника обладает высокой проходимостью. Все машины рассчитаны на работу на размокшем грунте. Однако западные страны надеялись, что смогут помочь ВСУ, и поставили танки, которые весят около 60 тонн.

"Тонут танки фашистские, а мы идём вперёд", — заявил Сладков.