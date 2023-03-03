Немецкие боевые танки "Леопард", которые уже прибыли на Украину, тонут не в грязи, а в обычной земле. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.
Он подчеркнул, что в оборонном потенциале России лёгкая колёсная техника обладает высокой проходимостью. Все машины рассчитаны на работу на размокшем грунте. Однако западные страны надеялись, что смогут помочь ВСУ, и поставили танки, которые весят около 60 тонн.
"Тонут танки фашистские, а мы идём вперёд", — заявил Сладков.
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