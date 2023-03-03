Украинские ресурсы публикуют видео подрыва моста в районе Артёмовска (Бахмута). На кадрах, которые распространяются в соцсетях, на воздух взлетает один из мостов в промзоне. Дата и точное место съёмки неизвестны.
Мост, скорее всего, был взорван боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ), чтобы затруднить продвижение российских сил. Несмотря на это, город находится уже почти в полном окружении. Сегодня командир ВСУ с позывным "Мадьяр" сообщил, что его дан приказ немедленно покинуть Бахмут.
Ранее украинские военные взорвали дамбу на севере Артёмовска. Вода затопила жилые кварталы и подвалы, в которых прятались мирные жители.
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