В Сети появилось видео подрыва моста в районе Бахмута

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские ресурсы публикуют видео подрыва моста в районе Артёмовска (Бахмута). На кадрах, которые распространяются в соцсетях, на воздух взлетает один из мостов в промзоне. Дата и точное место съёмки неизвестны.

Мост, скорее всего, был взорван боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ), чтобы затруднить продвижение российских сил. Несмотря на это, город находится уже почти в полном окружении. Сегодня командир ВСУ с позывным "Мадьяр" сообщил, что его дан приказ немедленно покинуть Бахмут.

Ранее украинские военные взорвали дамбу на севере Артёмовска. Вода затопила жилые кварталы и подвалы, в которых прятались мирные жители.