В районе Артёмовска тяжёлые потери понесла "королевская" мехбригада ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступают сообщения, что в окрестностях Артёмовска (Бахмута) тяжёлые потери понесла 24-я "королевская" механизированная бригада вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет "Военная хроника".

По данным издания, прекратить существование могли 1-й и 2-й механизированные батальоны соединения, а также ремонтно-восстановительный батальон.

Отмечается, что подразделение испытывало серьёзную нехватку личного состава с начала декабря, однако с переднего края не снималось и не выводилось на ротацию.

Добавим, сегодня боевик ВСУ в Артёмовске предложил отойти на новые рубежи обороны из-за больших потерь.