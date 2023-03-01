Поступают сообщения, что в окрестностях Артёмовска (Бахмута) тяжёлые потери понесла 24-я "королевская" механизированная бригада вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет "Военная хроника".
По данным издания, прекратить существование могли 1-й и 2-й механизированные батальоны соединения, а также ремонтно-восстановительный батальон.
Отмечается, что подразделение испытывало серьёзную нехватку личного состава с начала декабря, однако с переднего края не снималось и не выводилось на ротацию.
Добавим, сегодня боевик ВСУ в Артёмовске предложил отойти на новые рубежи обороны из-за больших потерь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.