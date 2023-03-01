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В районе Артёмовска тяжёлые потери понесла "королевская" мехбригада ВСУ

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Силовые структуры

Поступают сообщения, что в окрестностях Артёмовска (Бахмута) тяжёлые потери понесла 24-я "королевская" механизированная бригада вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет "Военная хроника".

В районе Артёмовска тяжёлые потери понесла "королевская" мехбригада ВСУ

По данным издания, прекратить существование могли 1-й и 2-й механизированные батальоны соединения, а также ремонтно-восстановительный батальон.

Отмечается, что подразделение испытывало серьёзную нехватку личного состава с начала декабря, однако с переднего края не снималось и не выводилось на ротацию.

Добавим, сегодня боевик ВСУ в Артёмовске предложил отойти на новые рубежи обороны из-за больших потерь.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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