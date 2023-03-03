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Экс-советник ЦРУ Рикардс: у США остался единственный шаг по Украине — новая эскалация конфликта

1:45
Силовые структуры

Антироссийские западные санкции ни к чему не привели, а Киев проигрывает на поле боя. Теперь у США остался только один шаг на Украине — эскалация конфликта. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Экс-советник ЦРУ Рикардс: у США остался единственный шаг по Украине — новая эскалация конфликта

"Увеличение поставок американского оружия Украине ошеломляет. Мы начали с ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и РСЗО HIMARS, а затем обязались предоставить Украине танки. Следом, не пропуская ни секунды, президент Украины Владимир Зеленский потребовал истребители F-16. Джо Байден сказал "нет", но он также сначала сказал "нет" танкам. Скорее всего, это всего лишь вопрос времени", — пишет он в материале для The Daily Reckoning.

Автор уверен, что данная военная помощь не оказалась эффективной на столько, на сколько планировалось. Украина проигрывает в конфликте, но Запад продолжает верить в обратное. ВС России продолжает изматывать украинцев в боях, арсеналы НАТО истощены, и ситуация становится критической.

Российская сторона практически окружила Артёмовск, который является стратегически важным пунктом. В скором времени городу будет полностью отрезан от снабжения, а внутри останутся порядка 30 тысяч бойцов ВСУ, сообщает Рикардс.

"Потеря Артёмовска станет значительным поражением для Украины, поскольку значительно ослабит их линию обороны на Донбассе. У них действительно есть только одна линия обороны, и она заметно слабее, чем линия, за которую они в настоящее время борются", — заключил автор статьи.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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