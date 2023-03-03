Украинское командование приказало войскам покинуть Артёмовск (Бахмут). Об этом сообщил командир подразделения ВСУ "Мадьяр". Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Киев может прикрывать свои планы по выводу подразделений из города, а боевикам ВС Украины верить не стоит, так как в СМИ поступает много дезинформации.
"Может, какое-то подразделение получило такой приказ, но там же тысячи человек, может быть до десяти тысяч. <…> Идут достаточно жёсткие бои. Думаю, они могут прикрывать свои планы по выводу. Потому что кольцо вокруг Бахмута неумолимо сжимается, и они хотят сохранить своих людей, чтобы они не были уничтожены", — сказал эксперт в беседе с "Известиями".
В Артёмовске противник теряет ежедневно большое количество как украинских солдат, так и иностранных наёмников из США. Количество исчисляется батальонами. Госпитали Бахмута переполнены. Если раньше 60 раненых поступало за несколько месяцев, то сейчас эта цифра звучит каждый день.
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