Дандыкин: командование ВС Украины может прикрывать реальные планы по выводу войск из Артёмовска

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское командование приказало войскам покинуть Артёмовск (Бахмут). Об этом сообщил командир подразделения ВСУ "Мадьяр". Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Киев может прикрывать свои планы по выводу подразделений из города, а боевикам ВС Украины верить не стоит, так как в СМИ поступает много дезинформации.

"Может, какое-то подразделение получило такой приказ, но там же тысячи человек, может быть до десяти тысяч. <…> Идут достаточно жёсткие бои. Думаю, они могут прикрывать свои планы по выводу. Потому что кольцо вокруг Бахмута неумолимо сжимается, и они хотят сохранить своих людей, чтобы они не были уничтожены", — сказал эксперт в беседе с "Известиями".

В Артёмовске противник теряет ежедневно большое количество как украинских солдат, так и иностранных наёмников из США. Количество исчисляется батальонами. Госпитали Бахмута переполнены. Если раньше 60 раненых поступало за несколько месяцев, то сейчас эта цифра звучит каждый день.