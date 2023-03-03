Военспец Лейтон: стратегическое отступление из Артёмовска станет спасением для ВСУ

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьёзными логистическими проблемами в районе Артёмовска, поэтому Киев должен рассмотреть возможность отступления из этого города. Такое мнение выразил военный аналитик телеканала CNN, отставной полковник американской армии Седрик Лейтон.

По его словам, вывод войск из Артёмовска станет спасением для ВСУ. Он обратил внимание на то, что из-за весенней оттепели Киеву всё сложнее доставлять военную технику и боеприпасы солдатам, находящимся на Артёмовском направлении. Как пояснил военспец, киевский режим вряд ли сможет улучшить обстановку в этой зоне боёв.

"Стратегическое отступление — лучший вариант для Украины на сегодняшний день", — подчеркнул Лейтон.

Ранее советник врио руководителя ДНР Ян Гагин заявил, что военно-политическое командование Украины, скорее всего, выведет из Артёмовска лишь регулярные войска, а мобилизованных солдат оставит на территории города.