Гагин: Киев выведет лишь регулярные войска из Артёмовска, а мобилизованных оставит

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военно-политическое командование Украины с большой вероятностью выведет из Артёмовска лишь регулярные войска, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

В эфире "России 1" он отметил, что мобилизованные украинские солдаты, скорее всего, останутся в городе для прикрытия отхода ВСУ. По его словам, в Киеве хотят, чтобы российские бойцы "спотыкались" о мобилизованных. Таким способом власти Украины попытаются замедлить продвижение подразделений РФ, указал советник.

"Есть сообщения, что противник собирается выводить некоторые воинские части, однако, скорее всего, это коснётся именно регулярных войск", — подчеркнул Гагин.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ взорвали железнодорожный мост в районе Артёмовска, стремясь остановить наступление российской армии.