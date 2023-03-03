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Гагин: Киев выведет лишь регулярные войска из Артёмовска, а мобилизованных оставит

0:57
Силовые структуры

Военно-политическое командование Украины с большой вероятностью выведет из Артёмовска лишь регулярные войска, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

Гагин: Киев выведет лишь регулярные войска из Артёмовска, а мобилизованных оставит

В эфире "России 1" он отметил, что мобилизованные украинские солдаты, скорее всего, останутся в городе для прикрытия отхода ВСУ. По его словам, в Киеве хотят, чтобы российские бойцы "спотыкались" о мобилизованных. Таким способом власти Украины попытаются замедлить продвижение подразделений РФ, указал советник.

"Есть сообщения, что противник собирается выводить некоторые воинские части, однако, скорее всего, это коснётся именно регулярных войск", — подчеркнул Гагин.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ взорвали железнодорожный мост в районе Артёмовска, стремясь остановить наступление российской армии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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